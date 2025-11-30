جلاوي يأمر باستكمال الخط المنجمي “بشار – تندوف – غار جبيلات” قبل نهاية السنة

عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأحد، جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدّم الأشغال على مستوى مشروع إنجاز المقاطع المتبقية من الخط المنجمي الغربي “بشار - تندوف – غار جبيلات”

الإجتماع جاء قبل تنقّل الرؤساء المدراء العامون والمدراء العامون للمجمعات وشركات الإنجاز، وكذا المدير العام لوكالة انسريف بصفتها صاحبة المشروع المفوض. والشريك الصيني للمشروع، للمعاينة الميدانية لمشروع إنجاز المقاطع المتبقية من الخط المنجمي الغربي “بشار – تندوف – غار جبيلات”. ولإزالة العراقيل المحتملة ميدانيًا ودعم وتيرة سير الأشغال وفق الرزنامة المحددة.

وخلال الاجتماع، الذي يأتي تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية لوضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية بشار – تندوف خلال شهر جانفي 2026. تطرّق الوزير جلاوي إلى تقدّم الأشغال في المقاطع المتبقية، واستعراض تجهيز السكة والمحطّات ولواحقها. واستكمال الدراسات اللازمة لتأمين الخط وحمايته من زحف الرمال. مشدّدًا على احترام رزنامة العمل وتوفير المواد اللازمة، والعمل على مدار الساعة لتسريع الإنجاز وإتمام المشروع مع نهاية السنة الجارية.

