جلاوي يأمر باعادة فتح نفق واحد باتجاه البليدة

أمر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، باعادة فتح نفق واحد باتجاه البليدة مع احترام شروط السلامة المرورية.

وأكد الوزير على ضرورة احترام شروط السلامة المرورية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية. والأشغال العمومية، ويأمر بتسريع وتيرة الأشعال لاعادة فتح النفق الثاني باتجاه المدية.

يشار أنه تم تسجيل عطب تقني على مستوى أنفاق الطريق السيار شمال جنوب (A1). بالشطر الرابط بين الشفة بولاية البليدة والحمدانية بولاية المدية.

وعلى اثر الحادث تنقل وفد تقني برئاسة مدير مركزي من وزارة الأشغال العمومية، مرفوقًا بمديري الأشغال العمومية. لولايتي البليدة والمدية، إضافة إلى المدير الجهوي للوسط للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها. الى عين المكان للوقوف ميدانيًا على الوضع ومتابعة عملية التدخل.

وبعد إجراء عملية التشخيص التقني، تم الشروع مباشرة في الإصلاحات الأولية الخاصة بإعادة تشغيل أنظمة الاستغلال داخل الانفاق، مع تسخير كافة الوسائل والإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية، قصد إعادة فتحها أمام مستعملي الطريق في أقرب الآجال، وضمان استئناف حركة السير في ظروف عادية وآمنة.

