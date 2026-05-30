جلاوي يأمر بتسريع أشغال مشروع عصرنة الطريق السريع الدواودة-بواسماعيل

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، بزيارة ميدانية فجائية إلى مشروع عصرنة ورفع القدرة الاستيعابية للطريق السريع الرابط بين الدواودة وبواسماعيل على مسافة 10 كيلومترات.

وحسب بيان للوزارة، عاين الوزير مدى تقدم الأشغال بهذا المقطع الحيوي. لاسيما في ظل الحركة المرورية المكثفة التي يشهدها خلال موسم الاصطياف.

كما اطلع على مختلف التدابير المتخذة لضمان استمرارية الأشغال والحد من تأثيرها على حركة السير.

وفي ختام الزيارة، أسدى الوزير جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأشغال في أقرب الآجال. بما يضمن تحسين ظروف التنقل وتعزيز انسيابية حركة المرور لفائدة مستعملي الطريق والمصطافين. وتحضيرا للاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال والشباب.

