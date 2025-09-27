جلاوي يأمر بتسليم مشروع الخط المنجمي الغربي

تفقد صبيحة اليوم السبت، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أشغال مشروع الخط المنجمي الغربي في مقطعه الرابط بين عبادلة وحماقير على طول 201 كلم.

وحسب بيان للوزارة، تم تقديم عرض يخص مدى تقدم الأشغال على مستوى هذا المقطع لاسيما المنشآت.

والتزمت شركات الانجاز بتسليم اشغال المنشآت قبل على مستوى هذا للمقطع نهاية شهر اكتوبر من السنة الجارية.

وأثنى الوزير على شركات الانجاز المكلفة بانجاز هذا المقطع. داعيا الى مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق من أجل تسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية.