جلاوي يؤكد على أهمية التكوين المستمر في مجال الهياكل القاعدية

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على أهمية التكوين المستمر والدائم في مجال الهياكل القاعدية، لاسيما تطوير شبكة الطرقات وصيانتها وكذا السكك الحديدية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية.

وخلال زيارته الميدانية إلى ولاية الجلفة، وضمن اليوم الثاني من هذه الزيارة، قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بمعاينة مدرسة المهن للأشغال العمومية، حيث اطلع على مختلف الهياكل والمرافق البيداغوجية والتكوينية التابعة للمؤسسة.

حيث أكد جلاوي على أهمية التكوين المستمر والدائم في مجال الهياكل القاعدية، لاسيما تطوير شبكة الطرقات وصيانتها. وكذا السكك الحديدية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية.

كما شدّد الوزير على ضرورة اعتماد برامج تكوينية حديثة تواكب متطلبات القطاع وتتلاءم مع التحولات التكنولوجية والمشاريع الكبرى الجاري إنجازها، داعيا الى تحديد احتياجات القطاع من التكوين والتأهيل بدقة من طرف مجلس تقني مختص، بما يضمن رفع كفاءة الإطارات واليد العاملة المؤهلة في هذا المجال الحيوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور