جلاوي يبحث تعزيز التعاون والإستثمار في قطاع الأشغال العمومية مع إسبانيا

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، راميرو فرنانديز باشيير، وذلك بناءً على طلبه.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون بين الجزائر وإسبانيا في هذا المجال.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكات بين مكاتب الدراسات والهيئات والمؤسسات المختصة في البلدين. بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعارف والتجارب، ويسهم في تجسيد مشاريع نوعية في مجال المنشآت القاعدية. بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

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