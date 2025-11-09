جلاوي يبحث مع نواب إليزي وبرج باجي مختار سبل تطوير الطرق وعصرنتها بالجنوب

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار، حيث تم تناول مجموعة من الانشغالات المتعلقة بتطوير شبكة الطرق وعصرنتها.

في هذا السياق، تطرق النواب عن ولاية إليزي إلى أهمية تأهيل شبكة الطرقات الولائية وصيانتها، لما لها من دور حيوي في فك العزلة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية.

من جهتهم، أكد النواب عن ولاية برج باجي مختار على أهمية مواصلة تطوير شبكة الطرق في الولاية بما يخدم ساكنتها ويعزز التنمية المحلية.

بالمناسبة، أكد الوزير على الأهمية التي توليها الدولة لتنمية المناطق الجنوبية. مشيرا إلى أن جميع الانشغالات المطروحة ستؤخذ بعين الاعتبار والعمل على تلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة. بما يضمن تحسين شبكة البنى التحتية وتعزيز مسار التنمية في الولايتين.