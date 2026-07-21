جلاوي يترأس إجتماعا لدراسة وضعية مجمع إنجاز السكك الحديدية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، أشغال الجمعية العامة العادية لمجمع إنجاز السكك الحديدية (GCF)، بحضور أعضاء الجمعية العامة الممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية والصناعة، إلى جانب محافظي الحسابات.

وخصص الاجتماع لدراسة والمصادقة على الحسابات الاجتماعية للمجمع بعنوان السنة المالية 2025. واستعراض حصيلة نشاطاته والنتائج المحققة خلال ذات الفترة. مع تقييم مختلف المؤشرات ذات علاقة بالأداء المالي والتقني.

وخلال أشغال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تحسين الأداء وتعزيز النجاعة في التسيير. بما يسمح للمجمع بالاضطلاع الكامل بمهامه في مجالات إنجاز وتطوير شبكة السكك الحديدية. والمراقبة التقنية، والدراسات، ومرافقة تجسيد مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة والفعالية. وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويعد مجمع إنجاز السكك الحديدية (GCF) قطبا وطنيا هاما في مجال البنية التحتية والمنشآت السككية. حيث يضم أربع شركات عمومية متخصصة تجمع بين الخبرة الهندسية والإنجاز الميداني. بما يضمن تكاملا في الكفاءات لخدمة المشاريع الكبرى للقطاع في مجال السكك الحديدية.

وتتمثل الشركات التابعة للمجمع في الشركة الوطنية لإنجاز البنية التحتية للسكك الحديدية (INFRARAIL)، والمؤسسة العمومية الجزائرية لإنجاز المنشآت القاعدية للسكك الحديدية (INFRAFER)، وشركة الدراسات التقنية وهندسة السكك الحديدية (SETIRAIL)، وشركة الهندسة وكهربة السكك الحديدية (RAIL ELECT)، وهي مؤسسات تضطلع بمهام مد السكك والمنشآت الفنية، وإعداد الدراسات التقنية والمتابعة، وكهربة الخطوط وأنظمة الإشارة والاتصالات، ومرافقة إنجاز وتحديث مشاريع السكك الحديدية.