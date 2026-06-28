جلاوي يترأس إجتماعا هاما حول مشروع الخط المنجمي الشرقي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خُصص لمتابعة مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بولاية تبسة، وتحديدا المقطع الرابط بين بوشقوف، سوق أهراس، والدريعة، الممتد على مسافة 121 كلم.

وحسب بيان للوزارة، شهد الاجتماع تقديم عرض تقني مفصل حول مدى تقدم الأشغال بمختلف مكونات المشروع. لاسيما المنشآت الفنية التي تُنجز ضمن تضاريس وعرة ومعقدة، على مستوى الشطرين: بوشقوف - عين سنيور، الممتد على مسافة 72 كلم. وعين سنيور – الدريعة، الممتد على مسافة 49 كلم.

حيث تم استعراض نسب تقدم الإنجاز، والإمكانيات البشرية والمادية، والتجهيزات والمواد الإضافية المسخرة عبر مختلف الورشات. بما في ذلك التجهيزات والإمكانيات البشرية المتخصصة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير على ضرورة حشد جميع الإمكانيات، وتعزيز الورشات بالوسائل اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز. لا سيما فيما يتعلق بالمنشآت الفنية. مع تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين. والالتزام الصارم برزنامة الأشغال، بما يضمن استكمال هذا المشروع الاستراتيجي في الآجال المحددة.