جلاوي يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة تقدم عدة مشاريع لسنة 2026

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر دائرته الوزارية، الاجتماع التنسيقي الجهوي الرابع، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب مديري الأشغال العمومية وإطاراتهم، والذي خُصص لـ 6 ولايات غربية وهي مستغانم، وهران، معسكر، غليزان، الشلف وعين تموشنت.

وحسب الوزارة خُصص هذا الاجتماع لدراسة مدى تقدم المشاريع المسجلة ضمن برنامج سنة 2026. ومتابعة وتيرة إنجاز العمليات الجارية، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات الجديدة. الخاصة ببرامج سنوات 2027 و2028 و2029، مع التركيز على استكمال المشاريع. ذات الطابع الهيكلي والاستراتيجي، وتطهير مدونة الاستثمارات القطاعية بما يضمن تحسين آليات البرمجة والمتابعة وترشيد النفقات.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة احترام آجال الإنجاز، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين. مع العمل على تحسين الربط، ودعم التنمية المحلية، وتعزيز حركية النقل والتنقل في الولايات الغربية للبلاد.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التنسيقي والتقييمي الدوري. الذي تم إطلاقه بتاريخ 19 ماي الفارط والذي يمتد إلى غاية 03 جوان القادم. حيث يهدف ذات البرنامج إلى ضمان نجاعة أكبر في تسيير المشاريع ومرافقة التنمية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن.

