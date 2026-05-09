جلاوي يترأس اجتماعا لتقييم تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعًا تنسيقيا خُصِّص لتقييم مدى تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي عنابة - بلاد الحدبة (تبسة) الاستراتيجي، لاسيما ما يتعلق بالمقطع الرابط بين بوشقوف والذريعة، والممتد على طول 121 كلم.

وخلال هذا الاجتماع، الذي تم بحضور إطار مركزي من الوزارة، والمدراء العامين للوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (Anesrif). والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، إلى جانب المدير العام لشركة الصين للطرق والجسور (CRBC). المكلفين بإنجاز المشروع، قدّم المدير العام للوكالة تقريرا مرحليا حول الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها. إلى المقطع بوشقوف – الذريعة، والمنجزة بتاريخ 21 و28 أفريل و05 ماي الجاري. إضافة إلى عرض مدى تقدم الأشغال منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى المشروع. بتاريخ 09 و10 أفريل الفارط، وذلك في إطار متابعة نسق الإنجاز وتقييم مستوى التقدم المحقق ميدانيا.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض البرنامج المسطر للأشهر القادمة، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود. وتكثيف وتيرة الإنجاز، بما يضمن احترام الآجال المحددة.

