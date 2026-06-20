جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة إنجاز البنى التحتية لمشروع غارا جبيلات

عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور إطارات مركزية من وزارات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة تجسيد الاستثمارات في السكك الحديدية واطاراتها وكذا ممثلين عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وهذا لمتابعة مدى تقدم مشروع استغلال منجم غارا جبيلات والمشاريع المرتبطة به، لاسيما في مجالي النقل والتحويل الصناعي.

وأوضحت وزارة الأشغال العمومية، في بيان لها، أن جدول أعمال هذا الاجتماع تمحور حول متابعة مدى تقدم إنجاز. البنى التحتية والمنشآت المرافقة لمشروع استغلال منجم غارا جبيلات، على مستوى خطي بشار-غارا جبيلات. وكذا بشار–وهران، المنجزة سابقًا من خلال الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات النقل. بما في ذلك أنظمة الإشارة والاتصالات والتجهيزات النهائية المرتبطة بمخطط النقل الخاص بنقل خام الحديد.

كما تم خلال الاجتماع، التطرق بالتفصيل إلى مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لتسريع وتيرة الأشغال. عبر مختلف المقاطع والمنشآت المبرمجة، مع الوقوف على مدى تقدم العمليات الجارية ومناقشة سبل رفع التحديات المسجلة. بالإضافة إلى التطرق إلى وضعية إنجاز عدد من حلقات ووصلات الربط السككية على مستوى بعض المحاور. والمنشآت الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة وتذليل كافة العراقيل التقنية والإدارية. التي قد تعترض تقدم الأشغال، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية وتسريع وتيرة الإنجاز. بما يضمن استكمال جميع المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي وفق الآجال المحددة.

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