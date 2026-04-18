جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة تقدم مشروع منفذ الطريق السيار جن جن–العلمة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر_جلاوي، اليوم السبت، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة تقدم مشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن جن-العلمة الممتد على مسافة 110كلم، تحضيرا للاجتماع المزمع عقده خلال هذا الأسبوع مع شركات ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للمؤسسة الجزائرية. للطرق السيارة مرفوقا بإطاراته، إلى جانب رؤساء المشاريع، وكذا مديري الأشغال العمومية لولايتي جيجل وسطيف.

حيث تمحور جدول أعمال الاجتماع حول تقييم مدى تقدم الأشغال بمختلف مقاطع المشروع. والوقوف على العراقيل التقنية والإدارية المسجلة، مع ضبط الإجراءات الكفيلة بتجاوزها.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات بضرورة التكفل العاجل بهذه العراقيل، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع ، مع تكثيف الجهود بالميدان بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز واستكمال المشروع في الآجال المحددة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور