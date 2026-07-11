جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خُصص لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بوضعية المشاريع الجاري إنجازها في مجالات الطرق السيارة، والسكك الحديدية، والمنشآت المينائية. إلى جانب استعراض الآفاق المستقبلية لتطوير البنى التحتية.

وشهد الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (Anesrif). والوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP). والمؤسسة الوطنية لدراسة المنشآت (Saeti)، إضافة إلى ممثل عن الجزائرية للطرق السيارة (ADA).

وخلال الاجتماع، تم التاكيد على ضرورة ضمان المتابعة الميدانية الدائمة لمختلف المشاريع. واحترام المعايير التقنية والهندسية المعتمدة في الإنجاز. مع الحرص على الالتزام بآجال الانجاز بما يضمن تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.