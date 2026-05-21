جلاوي يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة مشاريع الجنوب

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا ثالثًا. في إطار متابعة اللقاءات الجهوية التي يعقدها مع مديري الأشغال العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، الاجتماع خصِّص للولايات الجنوبية: تمنراست، جانت، عين صالح، وبرج باجي مختار.

وجرى الاجتماع بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب مديري الأشغال العمومية وإطاراتهم.

وتمحور جدول أعمال الاجتماع حول تقييم مدى تقدم المشاريع قيد الإنجاز والمدرجة ضمن برنامج سنة 2026.

إضافة إلى دراسة الاقتراحات الجديدة الخاصة للسنوات 2027 و2028 و2029، مع الحرص على استكمال جميع العمليات المتعلقة بالمشاريع المهيكلة في مختلف مجالات القطاع.

إلى جانب بحث سبل تطهير مدونة الاستثمار القطاعية، بما يساهم في تحسين آليات المتابعة والتنفيذ وترشيد عمليات برمجة المشاريع.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية التي انطلقت بتاريخ 19 ماي 2026، وستتواصل إلى غاية 3 جوان المقبل. وتشمل مختلف ولايات الوطن، بهدف الوقوف ميدانيًا على وضعية المشاريع القطاعية وضبط الاحتياجات المستقبلية.