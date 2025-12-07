جلاوي يترأس اجتماعًا لبحث تقدم مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، جلسة عمل خصِّصت لمتابعة مدى تقدم مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لتجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما المتعلقة بالمنشآت القاعدية.

الاجتماع تناول تفاصيل مشروع إنجاز الرصيف المنجمي المُدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية وإطاراتها.