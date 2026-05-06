جلاوي يترأس اجتماعًا وزاريًا لمتابعة مشروع خط السكة الحديدية الجزائر–تمنراست

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا للجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، عبر عدد من الولايات الجنوبية على غرار الأغواط، غرداية، المنيعة، وعين صالح.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يندرج ضمن رؤية الدولة. لتطوير شبكة النقل السككي وتعزيز الربط بين شمال وجنوب البلاد، بما يساهم. في دعم الحركية الاقتصادية وفك العزلة عن المناطق الداخلية.

وقد عرف اللقاء حضور ممثلين عن عدة قطاعات وزارية معنية. من بينها وزارات المالية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصناعة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الطاقة والطاقات المتجددة. الري، إضافة إلى المديرية العامة لأملاك الدولة.

وخُصص الاجتماع لدراسة مدى تقدم التحضيرات. المتعلقة بانطلاق الأشغال، لاسيما ما يرتبط بملف العقار وتحرير الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز المشروع، إلى جانب استعراض. مختلف العراقيل الميدانية والتنظيمية التي قد تؤثر على سيره، مع التأكيد على ضرورة معالجتها في أقرب الآجال.

كما شدد الوزير خلال اللقاء على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المتدخلة، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جاهزية. كل الشروط التقنية والإدارية، بما يسمح بتجسيد هذا المشروع الحيوي في أفضل الظروف.