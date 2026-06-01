جلاوي يترأس جلسة عمل حول مشاريع الأشغال العمومية بالهضاب العليا

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الاثنين، الاجتماع التنسيقي السابع. الذي خصص لبعض من ولايات الهضاب العليا وهي: تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، وأولاد جلال بحضور إطارات مركزية من الوزارة، إلى جانب مديري الأشغال العمومية لهذه الولايات وإطارتهم التقنية.

وتضمن جدول الأعمال عدة محاور رئيسية، أبرزها تقييم مدى تقدم المشاريع الجاري إنجازها والمدرجة ضمن برنامج سنة 2026. دراسة الاقتراحات الجديدة المزمع تنفيذها خلال السنوات 2027 و2028 و2029. وكذا الحرص على استكمال جميع العمليات المتعلقة بالمشاريع الهيكلية في مختلف مجالات القطاع. بالإضافة كذلك إلى تطهير مدونة الاستثمار القطاعية. بما يساهم في تحسين آليات المتابعة والتنفيذ وترشيد عمليات برمجة المشاريع.

للإشارة، فإن الإجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي انطلقت بتاريخ 19 ماي 2026، وستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتشمل مختلف ولايات الوطن. وتهدف هذه اللقاءات إلى الوقوف ميدانيا على واقع المشاريع القطاعية الجاري انجازها وضبط الاحتياجات المستقبلية بدقة.

