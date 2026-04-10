جلاوي يتفقد مشروع الخط المنجمي الشرقي بتبسة

واصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، زيارته التفقدية إلى مشروع الخط المنجمي الشرقي.

وحسب بيان للوزارة، سيعاين الوزير، صبيحة اليوم الجمعة، ورشات أشغال الخط الاجتنابي المزدوج لمدينة تبسة، على مسافة 43 كلم.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من المقطع الجنوبي للخط المنجمي الشرقي، الذي يربط بين منطقتي جبل العنق ووادي الكبريت.

وفي المحطة الأولى من زيارته إلى الخط المنجمي الشرقي في مقطعه العابر لولاية تبسة، عاين الوزير أشغال إنجاز محطة المسافرين ببلدية الماء الأبيض. والتي بلغت مرحلة متقدمة جداً من الإنجاز.

حيث تتواصل بها اللمسات الأخيرة إيذاناً بقرب استلامها، مع حصر الأشغال المتبقية في بعض العمليات الثانوية.

وفي المحطة الثانية من زيارته إلى الخط المنجمي الشرقي في مقطعه العابر لولاية تبسة، عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي بمنطقة الحويجبات، أشغال الأخيرة لممرين علويين في إطار تقدم وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.