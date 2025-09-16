جلاوي يحدد برنامج قطاع الطرقات للعام 2026 ويشدد على تسريع الإنجاز

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماع عمل خُصّص لضبط برنامج قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المقترح في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 مع ترتيب الأولويات، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين لكل من الجزائرية للطرق السيارة، الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وكذا مؤسسة ميترو الجزائر.

وخلال هذا الاجتماع تم التطرق الى وضعية ومدى تجسيد برنامج عمل القطاع عبر التراب الوطني، لاسيما ما يتعلق بـ تطوير شبكة الطرقات وصيانتها وعصرنتها لاسيما في الجنوب الكبير والبرامج التكميلية لولايتي الجلفة وتيسمسيلت، إضافة إلى العمليات التي باشر القطاع في تجسيدها.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن الأولويات الوطنية التي تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية تحديد احتياجات القطاع بدقة.

كما أبرز الوزير أهمية إدراج صيانة شبكة الطرق والطرق السيارة لاسيما الطريق السيار شرق غرب، ضمن أولويات المشروع التمهيدي لقانون المالية 2026 الخاص بالقطاع.

وفي ختام اللقاء، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تسريع وتيرة انجاز المشاريع لضمان مساهمة فعالة للبنى التحتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدّد على إعداد برنامج عمل فوري يتضمن زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة المشاريع الكبرى عن قرب، مع تفعيل لجان مختصة لتشخيص العراقيل واقتراح الحلول العملية لتسليم المشاريع في اجالها المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين.