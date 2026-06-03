جلاوي يحل بعنابة لمعاينة الخط المنجمي الشرقي

حل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء، بمطار عنابة، للشروع في زيارة عمل ومعاينة لمشروع الخط المنجمي الشرقي.

وكان في استقبال وزير الأشغال العمومية والي ولاية عنابة عبد الكريم لعموري والسلطات المدنية. والعسكرية والمنتخبين المحليين.

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أمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، نهار اليوم الأربعاء، على بعض الولايات من جنوب البلاد. وحذّر تنبيه من المستوى الأول، باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم على ولايات ان قزام، تمنراست وجانت.

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