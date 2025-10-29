جلاوي يستقبل نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) ليو جونفنغ. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أكتوبر. وذلك بحضور إطارات مركزية من الوزارة وممثل عن الوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF).

وشكّل لقاء جلاوي مع جونفنغ فرصة للتباحث وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تطوير الهياكل القاعدية. مع التركيز على تثمين الشراكة الجزائرية-الصينية في المشاريع ذات الأولوية الوطنية، خاصة في مجال السكك الحديدية. حيث تم استعراض آفاق التعاون وتمويل المشاريع الكبرى. التي تعد رافعة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الترابط بين مختلف مناطق الوطن.

وقدّم الوزير عرضا حول تطور شبكة السكك الحديدية الوطنية. مؤكدا على أهمية مواصلة العمل المشترك مع الجانب الصيني لتنفيذ المشاريع الكبرى. باعتبارها ركيزة أساسية لترقية التنمية والتكامل الإقليمي.

