جلاوي يستقبل وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق لجمهورية تشاد، أمير إدريس كوردا.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى التجربة الجزائرية في مختلف مجالات القطاع. لاسيما ما يتعلق بتطوير وتحديث شبكة الطرق والمنشآت القاعدية.

كما أكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالات قدرات الإنجاز والتكوين والمخابر التقنية ومكاتب الدراسات. مع ضرورة تقاسم التجارب وتعزيز التعاون التقني بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، تناول الطرفان أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين الهيئات المختصة في البلدين، لاسيما عبر اللجنة التقنية المشتركة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.