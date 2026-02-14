جلاوي يشارك في الحملة الوطنية لغرس 5 ملايين شجرة

أشرف صبيحة اليوم السبت، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، رفقة والي ولاية عنابة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والعسكرية، وكذا المنتخبين المحليين، على عملية غرس الأشجار، في إطار الحملة الوطنية لغرس 5 ملايين شجيرة، التي تم إطلاقها اليوم عبر كافة ربوع الوطن.

وجاء هذا على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إلى ولاية عنابة لمعاينة مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الشرقي عنابة-بلاد الحدبة (تبسة). في إطار متابعة تجسيد المشاريع الإستراتيجية للقطاع في مجال المنشآت القاعدية.

حيث قام الوزير كذلك بمعاينة مشروع الخط المنجمي الشرقي، أين عاين في محطته الثانية بولاية عنابة. أشغال وضع الحصى (Ballast) عند النقطة الكيلومترية 4+000، ضمن مشروع تطوير السكك الحديدية.

