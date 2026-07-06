جلاوي يشدد على تسريع إنجاز مشاريع الطرق والطرق السيارة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصّص لمتابعة وتقييم برامج تطوير شبكة الطرق والطرق السيارة وصيانتها.

وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للجزائرية للطرق السيارة، إلى جانب إطاراتها.

وحسب بيان للوزارة، تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى المشاريع ذات الأولوية، والمشاريع الجاري إنجازها، والتي هي قيد الإطلاق.

وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل استكمال المشاريع المدرجة ضمن مختلف البرامج، من خلال المتابعة الميدانية الدورية والآنية.

مع اعتماد حلول استباقية لحلحلة جميع العراقيل الميدانية والتدخل الفوري لمعالجتها، بما يضمن استمرارية الأشغال وتسليمها في الآجال المحددة.