جلاوي يشدّد على المتابعة الدقيقة للمشاريع لتسريع وتيرة الإنجاز

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع. من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية المنشآت.

ترأس الوزير جلاوي جلسة عمل تنسيقية مع إطارات القطاع، خصصت لمتابعة نشاطات الهياكل المركزية وغير المركزية وكذا تقدم مشاريع القطاع. حيث شكل اللقاء فرصة لاستعراض جهود تطوير وصيانة شبكة الطرقات، تعزيز المنشآت المينائية والمطارية. إلى جانب مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية والنقل الموجه, بما يعزز البنية التحتية ويدعم الديناميكية الاقتصادية.

كما تم التطرق الوزير جلاوي، إلى بعض التحديات الميدانية وطرق معالجتها على المستوى المحلي لضمان تنفيذ البرامج في ظروف مواتية.

و أكد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للمشاريع مع تكثيف التنسيق المستمر بين الهياكل المركزية ومديريات الأشغال العمومية بالولايات. من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية المشاريع، بما يضمن خدمة عمومية فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المحلية يوضح المصدر.

وتم في ختام جلسة العمل، استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارة الميدانية التي سيقوم بها الوزير اليوم إلى ولاية الجلفة. للوقوف على مدى تقدم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية. ومعاينة ظروف إنجازها ميدانيا قصد تذليل العراقيل وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الأهداف المحددة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور