جلاوي يشرع في زيارة عمل إلى جمهورية تشاد

يشرع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ابتداء من اليوم الأربعاء، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، بزيارة عمل إلى جمهورية تشاد تدوم يومين، وهذا في إطار تجسيد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الموقعة بتاريخ 22 أفريل 2026 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وحسب مصالح الوزارة، يضم الوفد المرافق للوزير إطارات مركزية من الوزارة، الرؤساء المدراء العامين لمؤسسات القطاع. وهي الشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP) وكوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP).

يشار أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد الإرادة المشتركة لقائدي البلدين الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي. وتوسيع مجالات الشراكة في هذا القطاع، من خلال تحويل الالتزامات المتفق عليها إلى مشاريع ميدانية. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

