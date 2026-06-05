جلاوي يشرف على إعطاء إشارة انطلاق إزدواجية الطريق الوطني رقم 83 بتبسة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الجمعة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 على مسافة 20 كيلومترا بالمقطع الرابط بين بلديتي الحمامات وبئر مقدم في تبسة.

وحسب بيان للوزارة، عاين الوزير، في إطار المشروع ذاته، المقطع الصخري الواقع بمنعرجات جبل فج القعقاع. حيث تلقى شروحات تقنية حول طبيعة الأشغال المبرمجة. والتدابير المتخذة لتجاوز الإكراهات الجيولوجية والتضاريسية التي تميز هذا المقطع.

كما أسدى الوزير تعليمات إلى مختلف المتدخلين في المشروع، تقضي بضرورة تقليص آجال الإنجاز. مع تعبئة كافة الموارد البشرية والوسائل المادية والتقنية المتاحة. وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وتيرة أشغال متسارعة. بما يسمح باستكمال المشروع وتسليمه في الآجال المحددة ووفق معايير الجودة والنوعية المطلوبة.

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