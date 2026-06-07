جلاوي يشرف غدا على افتتاح أشغال الدورة 77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء

يشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، غد الاثنين على افتتاح أشغال الدورة السابعة والسبعين (77) للجنة الربط للطريق العابر للصحراء.

ومن المقرر افتتاح أشغال الدورة على الساعة الثامنة (08:00) صباحًا، بالمدرسة العليا لمناجمنت. الأشغال العمومية (ESMTP) بسيدي عبد الله، الجزائر.

حيث تدوم أشغال هذه الدورة يومي الاثنين والثلاثاء 08 و09 جوان 2026، بحضور ممثلي الدول الأعضاء. في لجنة الربط للطريق العابر للصحراء.

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