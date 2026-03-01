جلاوي يعاين المقطع المصنّف كنقطة سوداء من الطريق السيار شرق غرب

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، بخرجة ميدانية عاين من خلالها المقطع المصنّف كنقطة سوداء من الطريق السيار شرق غرب، بولاية عين الدفلى.

ويتعلق الأمر، بالطريق السيار شرق غرب، في جزئه الرابط بين منطقة أولاد براهمة ببلدية زدين ومنطقة الحجاج ببلدية تيبركانين، على مسافة 20 كلم.

وحسب بيان للوزارة، تم تقديم عرض تقني مفصل حول نتائج دراسة الخبرة التي أمر بها الوزير بشأن هذا المقطع.

وتضمن العرض تشخيصًا دقيقًا لحالة الطريق، وتحليلًا لأسباب الاختلالات المسجلة. إضافة إلى جملة الحلول المقترحة من أجل تسجيل عملية لصيانته وإعادة تأهيله.

يُذكر أن المقطع المعني يندرج في إطار إنجاز دراسة خبرة لصيانة وتدعيم الطريق السيار شرق غرب. في مقطعه الرابط بين تسالة المرجة والحدود الغربية لولاية الشلف، على مسافة 215 كلم.