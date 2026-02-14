جلاوي يعاين تقدم أشغال الخط المنجمي الشرقي وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بداية من اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد لمعاينة مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الشرقي عنابة-بلاد الحدبة (تبسة)، في إطار متابعة تجسيد المشاريع الإستراتيجية للقطاع في مجال المنشآت القاعدية.

وخلال هذه الزيارة التي ستدوم يومين، سيتفقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الشرقي عنابة–بلاد الحدبة (تبسة)، الممتد على مسافة 422 كلم. وفي مختلف مقاطعه الجاري الأشغال بها عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، قالمة، الطارف وعنابة.

كما ستشمل الزيارة الوقوف على مدى تقدم أشغال توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. والتي تتضمن إنجاز الرصيف المنجمي المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج (P.P.I).

