جلاوي يعاين مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي الذي يتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير في المحطة الأولى من زيارته إلى الولاية، على مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. كما عاين مدى تقدم الأشغال بمختلف الورشات المفتوحة، ومستوى تجنيد الموارد البشرية والوسائل المادية المسخرة للمشروع.

كما وقف جلاوي على مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها خلال زيارته السابقة إلى ذات المشروع. خاصة ما تعلق بتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز المشروع الإمكانيات المتاحة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

حيث شملت المعاينة ورشات إنجاز الرصيف، بما فيها أشغال دق الأوتاد وتحضير الخرسانة المسلحة وردم المواد الحجرية. إلى جانب الورشة الجديدة الخاصة بتلحيم الأوتاد والقاعدة المخصصة لتلحيم الأنابيب وتحضيرها. التي تم تجهيزها لدعم وتيرة الأشغال. كما تابع الوزير عمليات جرف الرمال البحرية المستعملة في تكوين الأرضية المينائية المصطحة. وأشغال تمديد كاسرة الأمواج والجرف البحري الرامية إلى توفير العمق اللازم لاستقبال السفن.

وخلال العرض التقني المقدم بالمناسبة، تم الإعلان عن انطلاق عملية ردم ما وراء الرصيف بالرمال البحرية. ابتداءً من 15 جوان على مساحة إجمالية تقدر بـ52 هكتاراً. تمهيداً لاستقبال مختلف التجهيزات والمنشآت المبرمجة، إلى جانب الشروع في إنجاز البنى. الفوقية للميناء بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الأشغال العمومية على توفر جميع الشروط التقنية واللوجستية والبشرية. الكفيلة بضمان السير الحسن للأشغال وفق الرزنامة المعتمدة وتسليم الميناء الفوسفاتي في الآجال التعاقدية المحددة.

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