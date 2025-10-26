جلاوي يُعطي إشارة انطلاق مشروع تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية

أشرف عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، صباح اليوم الأحد، على إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة موقف الطائرات والممرات المدنية بمطار المشرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات المطار بما يواكب متطلبات التنمية المحلية.

وخلال وصوله إلى مطار المشرية في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها وزير الأشغال العمومية إلى ولاية النعامة. استمع جلاوي إلى عرض شامل حول وضعية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالولاية، تضمن المشاريع الجارية وآفاق تطوير القطاع مستقبلاً.

