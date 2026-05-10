جلاوي يعقد اجتماعا هاما حول تطوير المنشآت المينائية

عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، جلسة عمل لمتابعة ملفين هامين مرتبطين بتطوير المنشآت المينائية.

وحسب بيان للوزارة، حضر الجلسة كلٌّ من الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP). والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM). ومختبر الدراسات البحرية (LEM)، إلى جانب شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC).

وتم التطرق إلى عرض متابعة إجراءات إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية-الصينية المكلّفة بإنجاز أشغال تجريف الموانئ الوطنية.

كما تم تقديم مخطط العمل المسطر، وضبط رزنامة الإنجاز ومختلف مراحل التجسيد. وذلك تنفيذاً للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 أفريل الفارط.

كما تم عرض مدى التقدم المرحلي لمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. والمتضمن إنجاز رصيف منجمي. وذلك منذ الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها الوزير إلى المشروع بتاريخ 09 أفريل الفارط.

وقد تم خلال الاجتماع الوقوف على الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال، مع تدعيم الورشات بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، بما يسمح بمواصلة إنجاز مختلف مكونات المشروع ورفع وتيرة الإنجاز.