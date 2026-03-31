جلاوي يعقد إجتماعا لمتابعة تقدم أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي “عنابة–تبسة”

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، جلسة عمل أولى. خصصت لمتابعة مدى تقدم أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي “عنابة-تبسة”. الممتد على مسافة 422 كلم. وذلك في إطار متابعة تجسيد المشاريع الإستراتيجية الكبرى لقطاع المنشآت القاعدية، وتحضيرا للخرجة الميدانية المزمع القيام بها بداية الأسبوع المقبل.

وتم متابعة أشغال المشروع على مستوى مقاطع “اجتناب تبسة – تينوكلة” على مسافة 43 كلم. و”عنابة – بوشقوف” على مسافة 54 كلم. و”الذريعة – واد الكبريت” على مسافة 30 كلم. كما تم التأكيد على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان احترام الآجال التعاقدية. وكذا تعزيز الورشات بكافة الإمكانيات المادية والبشرية، من خلال اعتماد نظام العمل بالتناوب (8×3)، مع تسخير فرق إضافية لرفع وتيرة الأشغال وتحسين المردودية. ناهيك عن تدعيم التنسيق بين تجمعات شركات الإنجاز، والعمل على تجنيد وتسخير كافة القدرات الوطنية، لاسيما على مستوى إنجاز المحطات، بما يضمن التكامل والنجاعة في التنفيذ.

للإشارة، فقد جرت هذه الجلسة بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، بصفتها صاحب المشروع المفوض، مرفوقًا بإطاراته، إضافة إلى مدراء المشاريع المكلفين بالإنجاز. بالإضافة كذلك إلى ممثلي مؤسسات الإنجاز الوطنية، ومكاتب الدراسات والمخابر.

