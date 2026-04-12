جلاوي يناقش وضعية المشاريع عبر مختلف الولايات

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الأحد، جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مُدراء الأشغال العمومية لمختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، خُصص جدول أعمال هذا الاجتماع لدراسة ومتابعة وضعية المشاريع المسجلة لسنة 2026 وتلك الجاري إنجازها عبر مختلف الولايات. في مجالات تطوير وصيانة شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والنقل الموجه. إلى جانب تطهير مدونة الاستثمار القطاعية.

وخلال هذا الاجتماع، تم عرض ومناقشة وضعية المشاريع قيد الإنجاز عبر مختلف الولايات. إضافة إلى استعراض العمليات المبرمجة في إطار برنامج سنة 2026.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جُملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت حول ما يلي:

في مجال إنجاز المشاريع

تسريع وتيرة استكمال المشاريع الجاري إنجازها في أقرب الآجال، مع احترام الالتزامات التعاقدية.

في مجال تقييم المشاريع

العمل على تقييم وتحيين مختلف المشاريع قصد الفصل النهائي فيها واتخاذ القرارات اللازمة بشأن استكمالها.

في مجال التنظيم والمتابعة

تشكيل لجان قطاعية، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لمتابعة تنفيذ مشاريع برنامج 2026.

في مجال التسيير المرن للمشاريع

منح مرونة أكبر في تسيير المشاريع بما يسمح بتجاوز العراقيل الميدانية وضمان نجاعة التنفيذ.

في مجال التنمية بالجنوب

تسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالجنوب، لاسيما ذات الصلة بالقطاعات الأخرى، بما يعزز التكامل التنموي.

في مجال معالجة العراقيل

الإسراع في معالجة الانزلاقات المسجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها في آجالها.