جلاوي يُؤكد على استكمال مشروع الخط المنجمي الغربي قبل نهاية السنة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأحد، أشغال اللجنة الفرعية للأشغال العمومية المكلفة بمتابعة تجسيد مشروع الخط المنجمي الغربي بشار - تندوف – غار جبيلات، وذلك بحضور جميع القطاعات المعنية.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، على تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة لضمان استكمال ماتبقى من الاشغال وجاهزية المشروع كاملا قبل نهاية السنة الجارية.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض شامل حول تقدم اشغال المشروع في مقاطعه المتبقية وذلك على ضوء الزيارات الميدانية التي قام بها السيد الوزير إلى ولايات تندوف، بني عباس، وبشار.

حيث وقف وعلى مدار يومين كاملين على مدى تقدم الأشغال على مستوى الورشات، التي سجّلت تقدماً كبيراً وشارفت الأشغال بها على الانتهاء، ببلوغها مراحلها الأخيرة من الإنجاز.

وأكد الوزير، على مواصلة العمل بنفس الوتيرة مع تكثيف الجهود والمتابعة الأنية على المستويين المركزي والمحلي. وكذا تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة لضمان استكمال ما تبقى من الأشغال وجاهزية المشروع كاملا قبل نهاية السنة الجارية.