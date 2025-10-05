جلاوي يُتابع تعهدات مؤسسات الإنجاز بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأحد، جلسات عمل خُصصت لمتابعة مدى التزام مؤسسات الإنجاز. بتنفيذ التعهدات المبرمة خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

الاجتماع جاء في إطار تعزيز النجاعة والفعالية في تنفيذ برامج ومخططات القطاع، لاسيما على مستوى الخطيين المنجميين الشرقي والغربي. ومشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج. إلى جانب المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة وصيانتها.

وخلال الاجتماع، تم عرض تطبيقات رقمية خاصة بمتابعة سير المشاريع الجارية إنجازها في مختلف مجالات القطاع. في إطار رقمنة آليات التسيير والمتابعة بما يضمن تحسين المراقبة الميدانية وتسريع معالجة العراقيل.

كما استمع الوزير جلاوي إلى عرض حول أبرز الصعوبات الميدانية التي تواجه تنفيذ مشاريع القطاع، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمعالجتها في أقرب الآجال. بهدف رفع وتيرة الإنجاز من خلال تعزيز الورشات بالإمكانيات اللازمة، وضمان تسليم المشاريع في آجالها المحددة ووفق الجودة والمعايير المطلوبة.

كما تضمن الاجتماع عرض برنامج الزيارات الميدانية التي يعتزم الوزير القيام بها عبر مختلف ولايات الوطن. قصد متابعة تقدم الأشغال ميدانيا والتأكد من تنفيذ الالتزامات وفق الآجال والمعايير التقنية المعتمدة والرزنامات المسطرة. وقدم أيضا جملة من الحلول العملية قصد رفع العراقيل الميدانية المسجلة وتسهيل تنفيذ المشاريع المهيكلة، بما يعزز الانسجام بين مختلف المتدخلين ويساهم في دعم ديناميكية التنمية الاقتصادية.

