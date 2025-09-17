جلاوي يُتابع تقدم مشاريع الموانئ والسكك الحديدية ويؤكد على الصرامة في التنفيذ

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، وفي جلسات خاصة، المدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP)، الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ( ANESRIF)، مجمع إنجاز السكك الحديدية (GCF)، وكذا مجمع الدراسات والمنشآت والمراقبة والمساعدة (GEICA).

وخلال اللقاء الأول الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية. تم استعراض مدى تقدم المشاريع الموكلة للوكالة، وفي مقدمتها مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي الذي يشمل إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج، إلى جانب متابعة تقدم الدراسات الجارية الخاصة بتوسعة ميناء جن جن بولاية جيجل.

أما خلال اللقاء الثاني، الذي خصّص للمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. فقد تم تقديم عرض شامل حول برنامج الاستثمار في السكة الحديدية، والذي يتضمن مشاريع إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي، إضافة إلى الدراسات المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتمنراست.

وخلال اللقاء الثالث الذي جمعه بالمدير العام لمجمع إنجاز السكك الحديدية، تم التطرق إلى وضعية هذا المجمع المستحدث مؤخرًا بقرار من السيد رئيس الجمهورية، مع عرض المشاريع التي يشرف على إنجازها والآفاق المستقبلية المرتبطة بها خاصة وانه حقق نتائج جيدة رغم نشأته الحديثة.

أما اللقاء الرابع والأخير، فقد خصص للرئيس المدير العام لمجمع الدراسات والمنشآت والمراقبة والمساعدة، حيث تمت مناقشة آليات الدعم التقني الموجهة لمرافقة مختلف المشاريع قيد الإنجاز وضمان احترام معايير الجودة والآجال التعاقدية.

وفي ختام هذه الجلسات، أكد الوزير أن هذه اللقاءات الخاصة تندرج ضمن المتابعة الدقيقة لمختلف البرامج الاستثمارية في مجالي المنشات القاعدية، مشددًا على ضرورة التنسيق الوثيق بين جميع الفاعلين وتطبيق الصرامة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بما يضمن تجسيد المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي، وفي مقدمتها الخطوط المنجمية والموانئ.

ومن جانب آخر، أسدى الوزير تعليمات إلى الرئيس المدير العام لمجمع إنجاز السكك الحديدية بضرورة توسيع نشاطات المجمع في مجال الصيانة لاسيما مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والعمل على عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات الوطنية بما يعزز الديناميكية الاقتصادية ويدعم قدرات القطاع