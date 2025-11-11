جلاوي يُتابع مدى تقدم مشاريع الأشغال العمومية بالجنوب

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء أمس، بمقر الوزارة، جلسة عمل لتقييم مدى تقدم المشاريع خاصة في ولايات الجنوب الكبير.

وخلال الإجتماع الذي ضم إطارات مركزية بالوزارة تم التركيز على تطوير وصيانة شبكة الطرق، مع إعطاء أولوية لعصرنة المحاور الاستراتيجية الكبرى التي تربط شمال البلاد بجنوبها. إضافة إلى متابعة مشاريع صيانة الطرق لضمان جودة الشبكة وسلامة حركة النقل و التنقل.

كما استعرض الوزير جلاوي رفقة الإطارات المشاريع المتعلقة بالمنشآت الأساسية المطارية، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للنقل. وربط مختلف مناطق الوطن بشبكة حديثة وآمنة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم أيضا بحث الوضعية الحالية للمشاريع في الولايات، مع التركيز على العراقيل المسجلة في بعض المشاريع. مع السعي لتحقيق أهداف البرنامج التكميلي للتنمية في ولايتي تيسمسيلت والجلفة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور