جلاوي يُشدّد على تسليم الخط المنجمي الغربي نهاية السّنة الجارية

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسرعة في إنجاز مشروع الخط المنجمي الغربي بشار- تندوف – غار جبيلات، قصد بلوغ الهدف المتمثل في الانتهاء من الأشغال مع نهاية السنة الجارية، أي في ديسمبر 2025، تمهيدًا لإطلاق الاستغلال الفعلي للخط في شهر جانفي 2026.

وخلال زيارته الميدانية إلى ولاية تندوف، أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، على معاينة مشروع الخط المنجمي الغربي. بشار – تندوف – غار جبيلات، وذلك على مستوى قاعدة الحياة ببلدية تندوف. حيث استمع إلى عرض شامل قدّمته الجهات المعنية حول المقاطع المتبقية من هذا المشروع الاستراتيجي.

وجدّد جلاوي التأكيد على الأهمية البالغة لهذا المشروع الذي يعد مكسبًا وطنيًا ومشروعًا لكل الجزائريين. باعتباره حلقة محورية في تطوير الاستغلال المنجمي وربط المناطق الإنتاجية بشبكات النقل الكبرى. بما يساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وحسب الوزارة، تأتي هذه الزيارة بهدف الوقوف ميدانياً على وتيرة الأشغال المتبقية، وتعبئة كل الطاقات والوسائل. من أجل استكمال المشروع في الآجال المحددة، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بوضعه حيز الخدمة مع بداية سنة 2026.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور