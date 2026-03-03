جلاوي يُعاين تقدم إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي بالطارف

حل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، بولاية الطارف، لمعاينة تقدم إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي العابر للولاية.

وحسب بيان للوزارة، كان في إستقبال الوزير، والي الولاية، محمد مزيان، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين المحليين.

وفي المحطة الأولى، عاين الوزير ببلدية الذرعان أشغال وضع الحصى وتسوية السكة الحديدية لمشروع اجتناب مدينة الذرعان عند النقطة الكيلومترية 21.

أين أكد الوزير، أهمية تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشروع في الآجال المحددة.

كما عاين الوزير، في المحطة الثانية، ورشة أشغال الأرصفة والأشغال الثانوية بمحطة القطار بشيحاني في النقطة الكيلومترية 31.

وأشار الوزير إلى الديناميكية التي يشهدها المشروع من خلال الوتيرة المتسارعة للأشغال. من حيث الجودة واحترام المعايير المعمول بها، وكذا التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في إنجاز المشروع.