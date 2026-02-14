جلاوي يُعاين مشروع الخط المنجمي الشرقي بالطارف

حل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بولاية الطارف، لمعاينة تقدم مشروع الخط المنجمي الشرقي العابر لذات الولاية.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير، الأمين العام للولاية، وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي. إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين المحليين.

وفي المحطة الأولى، ببلدية الذرعان، عاين الوزير أشغال إنجاز الخط الاجتنابي لمدينة الذرعان. بما في ذلك عمليات التلحيم ووضع السكة الحديدية.

كما تفقد أشغال إنجاز منشأتين فنيتين، حيث أكد على ضرورة الإسراع في استكمال الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة.