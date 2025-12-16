جلاوي يترأس اجتماعًا لمتابعة تمويل مشاريع السكة الحديدية الكبرى

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي ، اليوم، أشغال اللجنة المكلفة بمتابعة ومرافقة والمصادقة على الوثائق التقنية اللازمة لعمليات التمويل الخارجي للمشاريع الهيكيلية للقطاع، والتي تنفذ تحت إشراف مصالح وزارة المالية.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، في إطار تجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى. إذ تم، خلاله، تناول مدى تقدّم الإجراءات العملية التي تتبع الموافقة على التمويل من قبل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية “الأغواط - غرداية – المنيعة”.

كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى الملف المتعلق بتمويل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية “الشفة – قصر البخاري”.

ولا يزال هذا الملف قيد الدراسة مع مصالح وزارة المالية والمؤسسات المالية الأجنبية المعنية بتمويل هذا المشروع.