جلاوي: تحديد جميع العراقيل لاستكمال المشاريع في الآجال المحددة

تفقّد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أشغال مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 20 الممتد على مسافة 40.5 كيلومتر بقالمة. وذلك في محوره الرابط بين مجاز عمار، وادي زناتي، وعين رقادة.

وخلال زيارته إلى ولاية قالمة اليوم الإثنين، شدّد الوزير على ضرورة تدعيم الورشات بالعتاد والمعدّات اللازمة. قصد تسريع وتيرة الإنجاز وضمان احترام الآجال المحددة. مؤكّدًا أن مشروع ازدواجية الطريق الوطني يمثل مكسبا حقيقيا للساكنة من خلال تسهيل حركة النقل والتنقل بين مختلف الولايات. كما دعا إلى التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتداخلة في انجاز المشروع. من أجل رفع كل التحفظات المسجّلة ميدانيا.

وفي ذات السياق، أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة مقطعا من المشروع بطول 5 كيلومترات. وأوضح أن هذا المشروع لن يقتصر على تحسين ظروف التنقل فحسب، بل سيساهم أيضًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

كما تفقّد الوزير مشروع ازدواجية الطريق رقم 16 على مسافة 42 كلم، في محوره الرابط بين حدود ولاية سوق أهراس والطريق السيار شرق-غرب. حيث يعد الطريق الوطني رقم 16، الذي يمتد على طول 450 كلم، محورًا حيويًا هامًا. كونه يربط خمس ولايات هي: عنابة، قالمة، سوق أهراس، تبسة وصولًا إلى الوادي.

وأعطى جلاوي تعليمات صارمة بضرورة المتابعة اليومية لمشاريع القطاع، وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة مع ضبط برنامج عمل دقيق، لضمان فعالية أكبر وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أسدىر توجيهات تقضي بضرورة عقد اجتماعات تمهيدية تجمع الإطارات المركزية للوزارة .بجميع المتدخلين في تجسيد المشاريع قصد تحديد جميع العراقيل والتمكين من إستكمال المشاريع في الأجال المحددة.

