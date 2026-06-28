جلاوي يشدّد على حشد جميع الإمكانات لاستكمال مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأحد، بمقر الدائرة الوزارية، اجتماعا تنسيقيا خصِّص لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. والمتضمن إنجاز رصيف منجمي، ضمن مشروع الفوسفات المدمج، والذي يشهد تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية التي يعقدها منذ صبيحة اليوم لمتابعة مدى تقدم مشاريع المنشآت القاعدية الاستراتيجية،

وحسب بيان للوزارة، حضر الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP) بصفتها صاحب المشروع المفوض، والرؤساء المديرون العامون لكل من مجمع الأشغال البحرية (GTM)، وشركة كوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP). مختبر الدراسات البحرية (LEM)، ومؤسسة ميديترام (Meditram)، والشركة الجزائرية لصناعة الأنابيب (Maghreb Pipe)، إلى جانب المؤسسة الصينية (CHEC).

خلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول تقدم الأشغال بمختلف الورشات المفتوحة بتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. ومستوى تجنيد الموارد البشرية والإمكانات المادية المسخرة للمشروع. حيث تم استعراض مختلف العمليات الجاري إنجازها ميدانيًا.

وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على ضرورة مضاعفة وتيرة الإنجاز وحشد جميع الإمكانات البشرية والمادية الكفيلة باستكمال الاشغال. مع تسخير تجهيزات وآليات إضافية وتعزيز فرق العمل بمختلف الورشات، بما يضمن الرفع من نسق الأشغال وتحقيق الأهداف المسطرة.

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين. وضمان المتابعة اليومية لتقدم الأشغال، والتكفل الفوري برفع جميع العراقيل التقنية واللوجستية، إن وجدت. بما يضمن تسليم المشروع وفق الآجال المحددة.