جلاّب: إدراج الشباب المقاول في التظاهرات الإقتصادية بالخارج

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن المستقبل للشباب وهو قلب المرحلة الإنتقالية في الإقتصاد.

واستقبل أمس وزير التجارة، سعيد جلاب، وفدا من الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب تضمن الرئيس وقيادات في الفيدرالية.

وحسب بيان للوزارة، أشار الوزير إلى أن مصالحه مستعدة لتكوين الشباب المقاول في التسويق الدولي والتصدير.

كما سيتم إدراجهم ضمن المشاركين في التظاهرات الإقتصادية بالخارج، وتنظيم معرض خاص بمنتجات وخدمات المؤسسات الشبانية الموجهة للتصدير.

وخصصت جلسة العمل لطرح الإنشغالات والإقتراحات المتعلقة بمناخ أعمال المؤسسات المصغرة في قطاع التجارة.

كما تضمن الاجتماع تشخيص العراقيل التي تعترض مشاريع الشباب سيما ما تعلق بالتجارة الخارجية وتشجيع المؤسسات المصغرة لتصدير المنتوجات نحو الخارج عن طريق خلق شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.