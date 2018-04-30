جلاّب: إستراتيجية خماسية لتنويع الصادرات بداية من جوان

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم وضع إستراتيجية وطنية لتوزيع الصادرات لمدة 5 سنوات ابتداء من شهر جوان المقبل.

وأضاف خلال إستضافته في “فروم الإذاعة”، أن الصادرات قليلة وغير متنوعة ولا تمثل أكثر من 5 بالمائة، لأن الجزائر تصدر البترول بكثرة.

مشيرا إلى أنه من أجل تنويع الصادرات يجب الوفرة والأسعار التنافسية ونوعية المنتوج.

مؤكدا أنه سيتم وضع إستراتيجية وطنية خماسية “2019/2023” للتصدير ابتداء من شهر جوان.

أين ستكون جاهزة خلال شهر جويلية وسيتم تجهيز الأرقام خلال شهر سبتمبر من أجل آليات تنفيذية للإستراتيجية التي تطبق في 2019.

مضيفا أنه تم وضع هذه الآليات بعد العمل مع المتعاملين الإقتصاديين بكامل الشعب.

واضاف المشؤول الأول عن القطاع أنه تم تسجيل 8 قطاعات نستطيع تطوير الصادرات بها على غرار الفلاحة، والصناعات الغذائية.

بالإضافة إلى الصيدلة، مواد البناء، والمواد الكهرومنزلية، أين سيتم العمل عليها من أجل الوفرة وإمكانية التصدير.