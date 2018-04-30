جلاّب: الإفراج عن القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الإستيراد قريبا

قال وزير التجارة السعيد جلاب، إنّ سياسة التجارة الخارجية للجزائر تعكس السياسة الإقتصادية وتنويع الإقتصاد.

وأضاف في فروم الإذاعة، أنه بعد التعامل مع المتعاملين الإقتصاديين سيتم الخروج بقائمة جديدة محينة تخص كل السلع الممنوعة من الإستيراد.

مشيرا إلى أن الوزارة إتخذت طريقة جديدة في الشُعب على غرار شعبة السيراميك والمواد الغذائية والإلكترونيك والمواد الكهرومنزلية.

أين تمت المقاربة بالشُعب لمعرفة هل هناك إنتاج بالنوعية المطلوبة والكمية.

مؤكدا أنه تم إتخاذ آليات جديدة لدراسة التعريفة الجمركية، والتي تخص المواد النهائية بمقاربة مع الشُعب

حيث سيتم الشروع خلال شهر رمضان اجتماع مع المتعاملين من أجل المقاربة في الشُعب الانتاجية.

وأضاف الوزير، إلى أن إنخفاض الواردات بـ 6 بالمائة هي نتيجة مشجعة بعدما منعت الوزارة مؤقتا للواردات 851 بند جمركي.