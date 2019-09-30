جلاّب: سيتم إزالة العقبات التي تواجه مصدري التمور.. وتعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم إزالة العقبات التي تواجه مصدري التمور، وتعزيز مكانة التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وأشرف وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الإثنين بمقر الوزارة على اجتماع خاص بشعبة التمور.

وحسب بيان للوزارة فقد تم الحديث عن إزالة العقبات والتحديات التي تواجه مصدري التمور والتي تعرقل تطوير نشاطهم.

خاصة وأن الجزائر تعد ثاني أكبر مصدر للتمور في العالم، أين تلقى تمور “دڤلة نور الجزائرية” شعبية واسعة النطاق عبر العالم.

وأضاف البيان، أنه من بين المشاكل والعراقيل التي يواجهها مصدرو التمور في الجزائر مشكل التمويل.

وأكد البيان، أن المصدرون لا يستفيدون من قرض الرفيق على غرار المنتجين وغياب المرافقة التقنية.

وكشف جلاب أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمالية لإيجاد حلول للمشاكل وتذليل الصعاب التي يواجهها المصدرون.

وأكد جلاّب، أنه سيتم دعم وتوجيه المتعاملين الإقتصاديين في هذا المجال قصد السماح بتعزيز مكانة التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وشدّد الوزير على ضرورة مشاركة المصدرين في التظاهرات الاقتصادية التي تنظمها الوزارة بالخارج للتسويق للتمور.